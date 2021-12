PUTIN PODSETIO NA BOMBARDOVANJE JUGOSLAVIJE: SAD rade ono što hoće! Bombardovali su evropsku prestonicu bez prava, bez sankcija UN

"Naši partneri, tako da ih nazovemo, SAD, prethodnih godina, navodno, osiguravajući svoje interese i svoju bezbednost, hiljadama kilometara od svoje nacionalne teritorije, radili su najoštrije stvari bez ikakvih sankcija Saveta bezbednosti UN. Jugoslavija je bombardovana – pod kojim izgovorom ?Savet bezbednosti ili šta? Gde je Jugoslavija a gde su SAD? Uništili su državu" rekao je danas Putin na proširenom sastanku kolegijuma Ministarstva odbrane Ruske Federacije, prenele su Ria novosti.

"Da, postojali su unutrašnji sukobi, postojali s njihovi problemi, ali ko je dao pravo na udar na evropsku prestonicu? Niko. Oni su to samo odlučili, a sateliti su potrčali za njima i klimali glavom. To je sve međunarodno pravo“, rekao je Putin.

Putin je dodao da su SAD takođe ušle u Irak, „razorile zemlju i stvorile leglo međunarodnog terorizma“. A onda se ispostavilo da su pogrešili. Onda se pokazalo da nas je „obaveštajni podaci su izneverili“. "A kako su ušli u Siriju, šta, uz sankcije Saveta bezbednosti? Ne. Šta hoće, to rade", rekao je Putin.

Putin reminds about how US bombed Yugoslavia without any UN sanctions and ponders the question: Who gave them the right to attack and bomb a European capital? pic.twitter.com/i511rr5LF5