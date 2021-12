NASA LANSIRALA NAJSKUPLJI TELESKOP U ISTORIJI: Ovo će promeniti svemir!

Teleskopu teškom 6350 kg i vrednom 10 milijardi dolar, koji će biti pušten iz rakete nakon 26-minutne vožnje u svemir, biće potrebno mesec dana da stigne do svog odredišta u solarnoj orbiti, otprilike milion milja daleke od Zemlje, što je oko četiri puta dalje od Meseca.

U srcu "Veba" je primarno ogledalo od 6,5 metara koje će omogućiti teleskopu da posmatra slabašni sjaj nekih od najstarijih, najudaljenijih objekata u univerzumu. Pošto se univerzum širi, svetlost koju emituju zvezde i galaksije rasteže se dok putuje, što znači da se sjaj najranijih zvezda #pomera u crveno“ u duže talasne dužine infracrvene svetlosti.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6