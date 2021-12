BAJDENOVA BOŽIĆNA ISPALA: Gost u Beloj kući mu uputio uvredljiv slogan, predsednik SAD ga nije prepoznao! (VIDEO)

Džo Bajden i prva dama bili su domaćini tradicionalnog godišnjeg predsedničkog telefonskog razgovora sa decom koja su pratila let Deda Mraza kada je otac rekao predsedniku: „Idemo Brendone“.

Fraza je postala eufemizam za „F--- Joe Biden“ među konzervativcima nakon što se činilo da je jedan TV voditelj pogrešno čuo vulgarnost tokom direktnog prenosa Naskarovog događaja, govoreći gledaocima da je publika skandirala „Hajdemo Brendonu“, u čast pobednika trke Brandona Brauna.

Predsednik i njegova supruga Džil Bajden primali su pozive u Severnoameričku komandu vazdušno-svemirske odbrane Santa Tracker, koja prati napredak Deda Mraza vođenih saonicama za milione dece.

Tokom jednog poziva, Bajdenovi su primili poziv od porodice u Oregonu, sa tatom Džaredom i decom Grifinom, 11, Hanterom, tri, Pajper, četiri, i Penelope, dvoje koji su razgovarali o svojim željama za Deda Mraza.

Joe and Jill Biden took calls from the NORAD Tracks Santa program and a dad ended the call by saying, "Merry Christmas, and let's go Brandon."



"Let's go Brandon, I agree," Biden replied. pic.twitter.com/K4q0jIB6ww