NASTAVILA KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO! Britanska TV voditeljka greškom objavila SMRT PAPE, pa se OVAKO ispravila!

Kajli Pentelou, novinarka i voditeljka na britanskoj mreži ITV, greškom je proglasila smrt 85-godišnjeg pape Franje tokom priloga o njegovoj božićnoj poruci "Urbi et Orbi".

- Fokus papinog svečanog obraćanja bile su njegove molitve da dođe kraj pandemiji. Rekao je da bi vakcina trebalo da budu dostupna onima kojima su najpotrebnija. Njegova smrt je proglašena, uh, izvinite, rekla je Pentelou u subotu uveče.

Voditeljka je potom nastavila da čita vesti kao da se ništa nije dogodilo. Njen gaf se, ipak, proširio po društvenim mrežama.

ITV news accidentally announces the death of the pope



