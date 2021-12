HAOS! SRPSKI TURISTI ZAROBLJENI NA ZANZIBARU! Avio kompanija otkazala sve letove do Nove godine

Avio-kompanija "Flaj Dubai" otkazala sve letove do 31. decembra, uključujući i let od Zanzibara do Dubaija.

Avio-kompanije širom sveta otkazale su više od 4.500 letova tokom božićnog vikenda zbog manjka osoblja koje je zaraženo korona virusom, a zbog otkazanih letova za Dubai grupa turista iz Srbije ne može da se vrati iz Zanzibara u Beograd.

Avio-agent Igor Vranješević objasnio je za RTS da su ljudi ostali u Zanzibaru zbog toga što je avio-kompanija "Flaj Dubai" otkazala sve letove do 31. decembra, uključujući i let od Zanzibara do Dubaija.

- S obzirom na to da se radi o niskobudžetnoj kompaniji, tu nije moguće prebacivanje na druge letove, a drugi letovi lete. Sad imamo situaciju da putnici moraju da se obrate na mestu gde su kupili svoje avionske karte da vide šta će dalje - da li će kupovati nove avionske karte u drugim kompanijama ili će na neki način ''Flaj Dubai'' vršiti kompenzacije - naveo je Vranješević.

