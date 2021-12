KALIFORNIJA KAO SIBIR: Meteorolozi očekuju da će biti oboren rekord iz 1970. godine!

U drugim oblastima Kalifornije, Božić je vlažan i kišovit, jer se oluje nastavljaju, uzrokujući bujične poplave i evakuaciju stanovništva u nekim delovima "Zlatne države".

Zvaničnici Univerziteta u Kaliforniji kažu da postoji mogućnost da nedavne snežne padavine na planinskom prevoju Doner Pas u Sijera Nevadi obore najsnežniji decembarski rekord od 4,6 metara postavljen 1970. godine.

Intermittently snowing above 3,000ft in Los Gatos. #CAwx pic.twitter.com/fxF25Vq5Km

Do sada je ovog meseca zabeleženo najmanje tri metra, a očekuje se još padavina u naredna 72 sata.

U oblasti Los Anđelesa se do sredine nedelje očekuje kiša i sneg na planinama, sa temperaturama znatno ispod uobičajenih, saopšteno je iz Nacionalne meteorološke službe.

Snow, snow, and more snow in Tahoe City, California on this Christmas Day! #CAwx #Snow #WhiteChristmas pic.twitter.com/6VaMzU0KQg