PREMINUO KAROLOS PAPULJAS (93): Nekadašnji predsednik Grčke!

Nekadašnji predsednik Grčke Karolos Papuljas preminuo je u 93. godini, saopšteno je iz kabineta grčke predsednice.

Karolos Papuljas bio je predsednik Grčke u dva mandata, od 2005. do 2015. godine, a bio je i ministar spoljnih poslova u dva navrata – od 1985. do 1989. i od 1993. do 1996. godine.

Bio je član socijalističke partije Pasok i bliski saradnik nekadašnjeg premijera Andreasa Papandreua.

Predsednica Grčke Katerina Sakelaropulu je u saopštenju povodom Papuljasove smrti podsetila na njegovu ulogu tokom nacističke okupacije Grčke u Drugom svetskom ratu, kao i tokom vladavine vojne hunte od 1967. do 1974. godine.

"Njegovo učešće u nacionalnom otporu i borbi protiv diktature odražavaju njegovu istrajnu posvećenost idealima slobode i pravde, koje je branio tokom svog života", navela je Sakelaropulu.