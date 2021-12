EVO KO JE VRELA VERA - POLICAJKA KOJA JE MEŠALA ŠEFU U KRILU! Kako kaže: Uspeh i bogatstvo moraju da se zarade (VIDEO)

Policajka-početnica koja je dospela na naslovne strane raznih medija nakon što je oženjenom poručniku zaplesala u krilu na prazničnoj zabavi, u suzama se izvinjavala njegovoj supruzi. Policajka iz Njujoka koja je "đuskala" svom šefu identifikovana je kao Vera Mekuli (26), piše DailyMail.

Mekuli je otkrila da radi od kuće od kada se njen snimak pojavio na društvenim mrežama - i ljutito je ispričala kako se osećala "presuđenom" zbog incidenta.

- Želim da se izvinim poručnikovoj ženi, znate, žao mi je, zaista jeste. Nadam se da to nije nanelo previše štete u braku ili u vašem ličnom životu - rekla je ona na video snimku do kojeg je došao TMZ.

Sudeći po profilima na društvenim mrežama ona sebe opisuje kao veoma motivisanu i odlučnu osobu. Pre nego što je u februaru obukla uniformu radila je kao agent za nekretnine u Njujorku. Ona dalje nabraja inspirativne citate poput "Uspeh ne dolazi bez neuspeha" i navodi kako je kao mlada naučila da uspeh i bogatstvo ne dolaze sami već moraju da se zarade.

Pogledajte snimak:

NYPD lieutenant placed on transit duty after his rookie underling cop gives him a lap dance at a holiday party pic.twitter.com/tHSmoVtBZ9