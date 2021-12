BRAĆA UBILA SESTRU: Zadavili, pa raskomadali i spakovali u kofer! RAZLOG JE JEZIV

Kako piše Dejli mejl, Sajed H. (26) i Sejed H.(22), optuženi su da su namamili svoju tridesetčetvorogodišnju sestru Marjam H. na sastanak u Berlinu 13. jula, pre nego što su je zadavili i zaklali.

Tužilaštvo je saopštilo da su braća raskomadala telo sestre, koja je inače majka dvoje dece, a zatim su se kasnije tog dana sa njenim telom u koferu odvezla taksijem do železničke stanice.

Na snimku nadzornih kamera, do kojeg su došli nemački mediji, vidi se kako Sajed i Sejed podižu crnu torbu na voz na železničkoj stanici Sudkrojc u Berlinu.

Braća su optužena da su putovala u Bavarsku vozom pre nego što su se odvezla do mesta u blizini Sajedove kuće, gde su Merjamino telo zakopala u plitku grobnicu.

