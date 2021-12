NA ALJASCI 19 STEPENI: Šta se desilo sa vremenom? Umesto snega pada kiša!

Naučnik Rok Toman iz Centra za klimatsku procenu i politiku na Aljasci izjavio je da je temperatura izmerena u zajdenici Kodijak u nedelju, 26. decembra, i da je najveća u istoriji merenja u tom delu kontinenta.

On je rekao da je situacija "apsurdna".

Alaska recorded a temperature of 67-degrees Fahrenheit the day after Christmas. It was a statewide record for December. https://t.co/CRn47213JK