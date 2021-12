KAKO ĆE IZGLEDATI DOČEK NOVE GODINE U SVETU!? I ova Nova godina u senci korona virusa

Mnoge zemlje čekale su da bude minut do 12 da bi prelomili koje će mere biti aktuelne tokom dočeka.

Nakon preduge, dvogodišnje borbe sa korona virusom, svet je na ivici živaca i sve više bi da može da vikne: "Hajde da ludujemo!". Nažalost i ovaj doček ostaće u senci pandemije, dodatno zamračen omikron sojem.

U danima koji su iza nas mogli smo samo da čujemo upozorenja i apele. Svi ističu da se omikron mnogo brže širi od delta soja... Svoju snagu pokazao je tako što je prizemljio avione, a sve je više zemalja koje pooštravaju mere, dok se neke u Evropi odlučuju i za novi lokdaun.

Uoči dočeka glavni ekspert za zarazne bolesti u SAD dr Entoni Fauči upozorio je da će sa omikronom prvo "da se smrkne, a onda će svanuti".

- Ne očekujemo da će stvari da se preokrenu za nekoliko dana. Biće potrebno mnogo više vremena, a ne može da se predvidi toliko - rekao je Fauči početkom ove sedmice.

U Njujorku je uvedena obavezna vakcinacija za gotovo sve zaposlene, od onih koji rade u multinacionalnim kompanijama do onih koji rade u piljari na ćošku, pa od ponedeljka na posao više ne mogu da idu nevakcinisani, iako "padaju" i oni koji su primili vakcinu.

Danska je ove sedmice beležila rekordne brojeve obolelih, a putnici širom sveta nisu mogli da otputuju na željene destinacije ili su mnogo kasnili, jer su aviokompanije bile prinuđene da otkazuju letove jer se korona širi među posadom. Procene su da je do sada otkazano više od 2.400 letova.

Upravo nepredvidivost virusa tera zvaničnike da ponovo sastanče i preispituju svoje odluke oko uvođenja oštrijih mera kako bi zadali udarac pandemiji. U brojnim zemljama Evrope uveli su strožije anti-kovid mere, koje su onemogućile da ljudi budu sa svojim najbližima u vreme praznika, kada im je to i najpotrebnije.

Ipak, izjave stručnjaka da je omikron soj blaži od delte, iako mnogo zarazniji, dovelo je političare u nezgodnu situaciju. Mnogi su se razmišljali da li da dozvole doček Nove godine, ili da i ove godine "ukinu praznike".

Francuska je u poslednjim nedeljama decembra zabeležila i više od 200.000 obolelih u jednom danu. Takve brojke nisu beležili od 2020, kada je korona virus i zvanično stigao u Evropu. U ovom mesecu zabeležili su i duplo veći broj hospitalizovanih, zbog čega se odmah većalo o narednim koracima...

Kao što je već poznato, neke zemlje su odlučile da uvedu obaveznu vakcinaciju, neke su na pragu da to urade, a neke se odlučuju za varijantu "pola-pola" - odnosno, vakcina je potrebna ako hoćete u kafanu, na koncert... Brojne mere izazvale su i brojne proteste, pa pojedine vlade ne žele da dalje "ispituju granice". U Poljskoj će večeras svi klubovi biti otvoreni, kako bi Nova godina mogla da se proslavi.

U Rusiji će takođe 2022. dočekati bez mnogo aktivnih mera. Većina koje su do juče bile na snazi neće važiti narednih desetak dana, a Rusija je odlučila i da ne uvodi dodatne mere za putnike. Mnogi se čude ovoj odluci, s obzirom na to da je Rusija od aprila 2020. do oktobra 2021. zabeležila više od 537.000 smrtnih slučajeva.

Belgija se spremala za današnji dan pod merama. Bile su zabranjene grupne kupovine, zatvoreni su bioskopi i koncertne hale, što je naišlo na oštre kritike.

Šta god da su čelnici odlučili, stručnjaci su imali da poruče samo jedno "pazite se". Kao što je nedavno rekao prvi čovek SZO, "bolje otkazati okupljanja nego otkazati život". Gledajte da se ponašate u skladu sa tim savetom.

Gde god da ste večeras, čuvajte sebe i svoje najmilije. Svedoci smo da je pandemija odnela previše života i svakom od nas uzela bar jednu osobu koju smo voleli i poznavali. Bilo da ste vakcinisani ili ne, postoji jedna mera koju tokom dočeka sigurno možete da ispoštujete, a ona glasi: "Učinite sve da sačuvate sebe".

