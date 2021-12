ONI VEĆ SLAVE! Ostrva Kiribati i Samoa prva dočekala 2022. godinu

Kiribati koralna ostrva čine jednu republiku, koja je smeštena u centralnom delu Tihog okeana, oko 4.000 kilometara jugozapadno od Havaja. Nova godina se slavi na Kiribatima tako što se žitelji sastaju u tradicionalnim kućama "maneaba" i u ponoć izlaze na ulice i nazdravljaju.

Sat vremena kasnije Nova godina će stići i na Novi Zeland, a potom na daleki istok Rusije i u Australiju.

Kovid "pomračio" slavlje

Proslave Nove godine širom sveta su uglavnom otkazane, pošto je korona virus već drugu godinu "pomračio" ove svečanosti, ali Australija je odlučna da uživa u ovoj noći, a čak postoje signali i da Severna Koreja priprema vatromet.

Australija je spremna da u Novu godinu uđe uz prasak vatrometa uprkos porastu broja infekcija na rekordan nivo na pojedinim mestima, navodi agencija Rojters.

Premijer Skot Morison poželeo je građanima da “uživaju u večernjim satima”, dok je Dominik Perot, premijer Novog Južnog Velsa, pozvao sve da "izlaze i uživaju u Novoj godini", iako se broj zaraženih u toj državi skoro udvostručio na rekordnih 21.151.

On je rekao da je zadovoljan višim nivoima vakcinacije i činjenicom da se bolnice uspešno nose sa talasom omikrona.

Pravila socijalnog distanciranja su na snazi i maske su potrebne u zatvorenom prostoru u Sidneju, ali se očekuje da će hiljade ljudi pohrliti u luku da gledaju novogodišnji vatromet, a redovi se već formiraju na mnogim vidikovcima od ranog jutra.

Čini se i da se Severna Koreja sprema da proslavi Novu godinu uz ponoćni vatromet na Trgu Kim Il Sunga u Pjongjangu, a snimci komercijalnih satelita pokazuju da su pripreme u toku sa postavljanjem bine na trgu, navodi NK NJuz, vebsajt sa sedištem u Seulu.

BREAKING: Midnight on Kiribati's Christmas Island as the world's earliest time zone ushers in 2022 pic.twitter.com/k5xVKUfp4N