STAMPEDO ZA NOVU GODINU KOD SVETILIŠTA U INDIJI: U metežu stradalo najmanje 12 ljudi! (VIDEO)

Najmanje 12 ljudi danas je stradalo a 13 je povređeno u metežu kod verskog svetilišta u indijskom Kašmiru, javio je predstavnik vlasti.

Veliko guranje vernika dogodilo se kod hrama Mata Vaišno Devi na severu Indije, koji važi za jedan od najposećenijih hinduističkih hramova u zemlji.

Tu je dolazilo oko 100.000 hodočasnika dnevno pre pandemije, a kasnije, sa pojavom korona virusa, taj broj su vlasti ograničile na 25.000 dnevno.

"Najmanje 12 ljudi je izgubilo život, a 13 je povređeno", rekao je jedan vladin zvaničnik za Frans pres.

On je rekao da bi broj stradalih mogao da bude i veći pošto je put koji vodi do hrama na vrhu brda bio pun vernnika koji su pokušavali da odu do svetilišta na tradicionalnu molitvu za Novu godinu.

Drugi zvaničnik zadužen za upravljanje katastrofama potvrdio je broj mrtvih i naveo da se tragedija dogodila oko 2.45 po lokalnom vremenu.

Sprovodi se istraga o incidentu. Prema lokalnim medijima svedoci su rekli da je pređen broj od 25.000 posetilaca dnevno i da su grupe ulazile u svetilište bez dozvole. Drugi mediji su govorili o svađi koja je izbila među vernicima.

Operacije spasavanja brzo su počele i povređeni su prevezeni do bolnice. Hram koji je otvoren celog dana nalazi se u indijskom delu Kašmira, na planini Katra, na oko 30 kilometara od grada Džamu.

