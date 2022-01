Muškarac se zapalio iz PROTESTA PREMA OBAVEZNOJ VAKCINI: 'Koža mu je gorela, vrištao je i buncao o vakcinaciji' (FOTO)

Muškara je izašao iz srebrnog hečbeka koji je zahvatio plamen u subotu, a policajci i vatrogasci su ga polili vodom kako bi ugasili plamen.

Oko pet svedoka je obuzdavalo čoveka pre nego što su ga policajci prikovali za zemlju.

Policajci su muškarca potom odvezli u kola hitne pomoći koja su ga prevezla u bolnicu sa povredama opasnim po život.

Jedan svedok koji je pomogao obuzdavanju čoveka rekao je za "Herald san" da je čovekovo "meso gorelo pre nego što je plamen ugašen vodom".

- Кoža mu je gorela. Bio je u plamenu. Bio je van sebe buncajući o obaveznoj vakcinaciji - rekao je.

A man in Melbourne has set himself on fire in an apparent protest against vaccine mandates. https://t.co/gD4XJUlAkR