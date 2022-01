PIROTEHNIKA IM DOŠLA GLAVE! Poginuli u novogodišnjoj noći u Nemačkoj i u Austriji!

Tridesetsedmogodišnji muškarac poginuo je u Henefu blizu Bona na zapadu Nemačke, a u istom incidentu je teško povređen 39-ogodišnjak i prevezen je u bolnicu.

U Austriji 23-ogodišnjak je stradao jugozapadno od Beča a troje ljudi je povredjeno u istom incidentu.

🇩🇪 A man died in the explosion of a probably self-built gun in Hennef. There is also a death in Austria. In Berlin, twelve people were injured in the explosion of illegal fireworks. #germany #mostliked https://t.co/BeNgZusxYl