NEVIĐENA BRUTALNOST U HOLANDIJI! Žestok sukob na protestu, policijski pas UJEO DEMONSTRANTA! (VIDEO)

Lokalne vlasti su, naime, zabranile protest, navodeći da policija ima indicije da su pojedini demonstranti spremni na nasilje, preneo je AP.

Izdata je hitna naredba okupljenima da napuste Trg muzeja, a policija je demonstrante rasterala u obližnje ulice.

Policijski psi su takođe bili raspoređeni dok se mali broj agitatora suočio sa policajcima u opremi za nerede. Najmanje jedna osoba je privedena.

Na jednom od snimaka vidi se i kako je policisjki vučjak grizao i vukao jednog demonstranta.

NOW - People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc