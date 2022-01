Beba pronađena napuštena u kutiji na Novu godinu: Pored nje je bila tužna poruka

Portparol bolnice rekao je u subotu da je beba dobro i da je zdrava.

Novorođena beba je pronađena napuštena u kartonskoj kutiji u Ferbanksu na Aljasci, a pored nje je bila poruka na kojoj je pisalo "moja mama je tako tužna što ovo radi".

Beba je pronađena napuštena oko 14 sati po lokalnom vremenu u novogodišnjoj noći, saopštili su zvaničnici Aljaske.

Jedna žena je pronašla kutiju u kojoj je bila beba umotana u ćebe. Odmah je odvedena u bolnicu i u dobrom je stanju, rekla je policija.

U poruci koja je pronađena pored bebe pisalo je "Molim vas pomozite mi", uz napomenu da je beba rođena 12 nedelja pre vremena.

- Moji roditelji, bake i deke nemaju hranu ni novac da me podižu. Nikada nisu želeli da mi ovo urade. Molim vas, uzmite me i nađite mi porodicu. Moji roditelji mole onog ko me nađe. Moje ime je Tešon - piše u poruci pored bebe.

Fejsbuk korisnica Roksi Lejn objavila je snimak poruke i kutije, u kojem se vidi bebina glava pokrivena ćebetom.

