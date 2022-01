TRAGEDIJA: Izgorelo 13 osoba u stanu, među njima i DECA! Vatrogasci u šoku zbog ovih scena! (VIDEO)

Stravičan požar izbio je u jednom stanu u zgradi u američkom gradu Filadelfiji, država Pensilvanija, pri čemu je poginulo 13 ljudi, a među njima i više dece.

Povređeno je nekoliko osoba, a prema navodima medija, majka i beba su u bolnici u teškom stanju.

Update: Two critical but “stable” now at hospital Child and adult who survived fire that has killed 13 here “fire started on 2nd floor around 6am, house had working smoke detectors too. Several kids among victims.” @PhillyPolice source tells FOX29 News @FOX29philly pic.twitter.com/M4zHJlTguZ