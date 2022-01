VOJSKA ZAPOČELA VELIKU OPERACIJU! Pucnji odjekuri svuda, eksplozije u samom centreu PRESTONICE, ima mrtvih! (VIDEO)

- Vatra ne prestaje na trgu vec 15 minuta, puca se na ljude koji su dosli na trg sa oruzjem, pucaju na automobile. Sigurno ima ranjenih. Nejasno je, mrtvima je nemoguće prići - rekao je jedan od ocevidaca.

In central #Almaty, #Kazakhstan, there are reports of gunfire by security forces in the Republic Square; there are reports of protesters injured and killed.https://t.co/THvXJ9VTU4 pic.twitter.com/Fi9t2ARW6H