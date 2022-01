(DRAMATIČAN SNIMAK) LAVA, OBLACI PEPELA... Ovako je izgledala erupcija vulkana na najvišoj planini arhipelaga Galapagos!

Oblak gasa i pepela iz vulkana Vuk dostigao je visinu od 3.793 metra nadmorske visine, posle erupcije koja je počela u noći sa srede na četvrtak po lokalnom vremenu.

Erupcija nije dovela do neposredne opasnosti za stanovnike naseljenih mesta koja se nalaze na suprotnoj strani ostrva Izabela, najvećeg u arhipelagu Galapagos.

