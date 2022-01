(UZNEMIRUJUĆE) POTRESNI SNIMCI ŽRTAVA SNEŽNE OLUJE! Poginulo 26 turista, ima i DECE, na stotine zarobljeno! (VIDEO)

Oko 1.000 vozila zaglavljeno je na autoputu tokom mećave, rekao je ministar unutrašnjih poslova šeik Rašid, a prenosi BBC.

Muri je planinsko odmaralište severno od glavnog grada Islamabada.

Lokalni mediji javili su u petak da su turisti zaglavljeni zbog snega. Više od 100.000 automobila ušlo je u Muri poslednjih dana kako bi videli neobično jake snežne padavine.

Ovo je izazvalo ogromnu saobraćajnu gužvu na putevima koji vode u i iz grada, saopštila je policija.

Policija je saopštila da se najmanje šest osoba smrzlo u svojim automobilima, ali još nije jasno kako su ostali umrli. Kao mogući razlog navodi se gušenje nakon udisanja isparenja.

Rašid je dodao da je vlada pozvala vojsku i civilne oružane snage za hitne spasilačke operacije za "skoro hiljadu" vozila koja su još uvek zahlavljena..

Svi putevi za Muri biće zatvoreni za turiste i otvoreni samo za ljude koji pružaju pomoć onima koji su još uvek zarobljeni, dodao je ministar.

Sneg je počeo da pada u utorak uveče i nastavio se u redovnim intervalima, što je dovelo do priliva hiljada turista, preneo je Rojters.

Ovo područje je sada proglašeno područjem katastrofe i ljudi su pozvani da se drže podalje.

-Ljudi se suočavaju sa strašnom situacijom, rekao je telefonom novinskoj agenciji AFP Usman Abasi, turista zaglavljen u gradu gde je još uvek padao jak sneg.

-Ne samo da se turisti, već i lokalno stanovništvo suočava sa ozbiljnim problemima, uključujući nestašicu gasa i vode, dodao je on.

Absolutely horrible videos coming out of Pakistan where 26 (updated death toll) tourists have been killed so far.https://t.co/tLhircbpTj