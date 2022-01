SNIMAK NEVEROVATNE AKCIJE SPASAVANJA: Pogledajte kao policajci izvlače pilota iz aviona samo nekoliko trenutaka pre UDARA VOZA

Dramatičan snimak prikazuje nekoliko policajaca kako oslobađaju čoveka iz oborenog aviona, koji se srušio ubrzo nakon poletanja u naselju Pakoima, prenose lokalni mediji.

Policajci i pilot su bili udaljeni samo nekoliko metara od pruge kada je projurio voz koji je uništio avion, prenosi agencija Rojters.



- Avion je imao neuspešno poletanje i sleteo je na železničke šine na popularnoj raskrsnici - rekao je Luis Himenes, 21-godišnji kompozitor koji je snimio video.

- Samo nekoliko sekundi pre udara, policajci su spasili pilota, a jedan komad krhotine me umalo nije udario - naveo je on.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo