'BILO JE TO NEVEROVATNO ISKUSTVO!' Čuveni kuvar Gordon Remzi imao priliku da kuva za Putina: Samo sam mislio: 'VADITE ME ODAVDE!'

Čuveni britanski kuvar i voditelj Gordon Remzi je u tok šou pevačice Keli Klarkson ispričao kako je kuvao za Vladimira Putina i otkrio da je ruski predsednik "najstrašnija osoba koju je ikada upoznao".

Zvezda "Paklene kuhinje" i dobitnik Mišlenove zvezdice, poznat po svojim ispadima besa i prostaklucima, priznao je da ga je kuvanje za ruskog lidera žestoko uzdrmalo.

Remzi je bio pozvan da pripremi obrok za Putina i tadašnjeg britanskog premijera Tonija Blera u Dauning stritu i ispričao je da se veoma bojao da se dvojac ne otruje.

"Sećam se da su me pozvali u Dauning strit da kuvam za Tonija Blera i predsednika Putina. Bukvalno sam se u*rao. Pomislio sam 'Zamisli ako se ova dvojica otruju hranom. Zamisli količinu s*anja u kakvom bi se našao ako središ ovu dvojicu'", ispričao je on.

"Bilo je to neverovatno iskustvo. Došao sam da ih pozdravim, i dok su me ispitivali o engleskoj špargli samo sam mislio 'J*bote vadite me odavde, gotov sam".

Remzi je rekao i da je bio iznenađen stanjem kuhinje u Dauning stritu. "Nakon što sam završio sa njima, morao sam da odem gore i kuvam za dve prve dame u malom stanu", požalio se on.

"Morali smo da donesemo svoje šerpe i lonce. Očekivali biste pravu kuhinju u Dauning stritu ali, eto".

Ruski lider je većerao čorbu od paradajza sa zlatnim kavijarom od albino jesetre, "mozaik" od piletine i kolenice šunke, brancin sa pireom od mladog krompira i belim šparglama u sosu od crvenog vina i tortu sa šećernim sirupom.

Vladimir Putin i tadašnji britanski premijer Toni Bler sastali su se tokom posete ruskog lidera Londonu 2000. godine.

