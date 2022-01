INTIMNA ZABAVA ZA 100 LJUDI: Džonson ponovo u problemu, saznalo se za još jednu žurku organizovanu u jeku korone, BRITANCI BESNI

Boris Džonson se sinoć našao na udaru zbog "potpuno sablažnjavajućeg" ponašanja i kršenja pravila o lokdaunu, nakon što je u javnost procurio mejl u kome se vidi da je jedan od njegovih najbližih saradnika organizovao žurku za više od 100 zaposlenih u trenutku kada je zemlja bila prvi put zatvorena.

Veruje se da je premijer prisustvovao zabavi organozovanoj 20. maja 2020. godine u bašti Dauning strita 10, zajedno sa svojom tadašnjom verenicom Keri DŽonson. Zabavu je organizovao njegov glavni privatni sekretar Martin Rejnolds.

- Pozdrav svima, posle neverovatno užurbanog perioda pomislili smo da bi bilo lepo da iskoristimo predivno vreme i popijemo fizički distancirana pića u bašti Broja 10 ove večeri. Pridružite nam se od 18 časova i donesite svoje piće - stoji u mejlu koji je objavio ITV njuz.

EXCL: Email obtained by @itvnews proves over 100 staff were invited to drinks party in No 10 garden at height of lockdown to “make the most of the lovely weather”.



We’re told PM and his wife attended, with staff invited to “bring your own booze!”https://t.co/rg34EIkdz2 pic.twitter.com/UORlSwwHJX