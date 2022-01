DRUŠTVENE MREŽE USIJANE! Da li Palata nešto krije? Ljudi na internetu uvereni da se nešto desilo sa kraljicom Elizabetom!

Kao najstarija i najdugovečnija vladarka države, kraljica Elizabeta II nagledala se svega. Od Drugog svetskog rata, brojnih nevolja, preko dekolonizacije, Bregzita, Megzita pa sve do pandemije. Ove će godine obeležiti i svoj 96. rođendan, kao i 70. godišnjicu na britanskom prestolu.

Dok bi većina ljudi njenih godina verojatno planirala lepu zabavu za penziju, kraljica Elizabeta još uvek vlada... No, da li je stvarno tako?

Na određenim internet stranicama, kraljica je postala predmet teorija zavera - da je zapravo tajno umrla, a palata to krije. To, piše Slejt, otvara niz pitanja, poput - zašto bi to učinili, kako bi to uopšte funkcionisalo i - o čemu vi pričate?!?

Da li je kraljica Engleske mrtva ili ne?

buckingham palace announced today that the queen has gone to live on a farm in the country where she'll have a lot more space to run around with other queens