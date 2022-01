Naučnici u Kini napravili VEŠTAČKI MESEC: Zemlja se pridružila eliti SVEMIRSKIH SUPERSILA

Ove informacije dolaze u vreme kada se Kina ambiciozno pridružuje eliti svemirskih supersila, odnosno Rusiji i SAD. Kinezi se nadaju da će im novo postrojenje pomoći da se pripreme za slanje prve posade na Mesec, prenose agencije.

Veštački mesec je smešten u unutrašnjosti vakuumske komore prečnika samo 60 centimetara, a moći će da učini da gravitacija "nestane na željeni period", bar tako tvrdi naučnik Li Ruilin s Kineskog univerziteta za rudarsvo i tehnologiju.

- Neki eksperimenti poput testa uticaja traju svega nekoliko sekundi u simulatoru, dok drugi traju danima - rekao je Li.

Istraživači koriste magnetno polje koje je dovoljno snažno da magnetizuje male predmete te da oni lebde. Postrojenje je, zapravo, inspirisano eksperimentima fizičara Endru Geima.

