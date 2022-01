'KOVID ĆE BITI KAO SEZONSKI GRIP' Gejts sa biznisa prešao na priču o omikronu: Možda se vakcinišemo i svake godine

U seriji više tvitova rekao je kako ćemo se možda morati vakcinisati svake godine, ali i da bi se korona uskoro mogla tretirati kao "sezonski grip".

Profesorica Sridhar sa Univerziteta u Edinburgu putem Twittera postavila je seriju pitanja Bilu Gejtsu. Pitanja su poslali njeni pratitelji, prenosi Index.

O omikronu

Gejts navodi kako je omikron izazov za zdravstvene sisteme širom sveta te da će najteži slučajevi zaraze biti kod nevakcinisanih.

- Međutim, kad omikron prođe nekom zemljom, slučajevi će nestati i kovid će se moći tretirati kao sezonski grip", rekao je Gejts i dodao da će omikron stvoriti dobar imunitet barem za iduću godinu i da je malo verovatno da će doći do zaraznijeg soja koronavirusa. Ipak, rekao je, u to ne možemo biti sigurni.

O budučnosti vakcina

Gejts se osvrnuo na trenutne probleme s vakcinama protiv kovida-19 rekavši da, iako sprečavaju teške posledice koronavirusa, pa čak i smrt, postoje dve važne stvari na kojima treba raditi.

Ono što se sada događa je da se čak i potpuno vakcinisani ljudi ponovno zaraze novim i jačim varijantama virusa koji se pojavljuju, a trajanje je još uvek vrlo ograničeno.

Buduće vakcine sada bi trebala sprečiti ponovnu infekciju i osigurati višegodišnji imunitet.

Seriju tvitova možete pročitati u nastavku.

Final question- what everyone wants to know -> how and when will the pandemic be over? Does omicron show that we can ‘live with COVID’? Or are other dangerous variants around the corner in 2022?