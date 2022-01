BUKTI HEMIJSKA FABRIKA: Vatra u Nju Džersiju preti da zahvati skladišta, vlasti naredile HITNU evakuaciju građana

Gradonačelnik Pasaika Hektor Lora rekao je za lokalni portal Nortdžersi da detonacije i manje eksplozije u fabrici ukazuju na to da je vatra sve bliže hemikalijama.

Potvrdio je da su građani koji žive u tom kraju evakuisani, a ostalima koji žive u blizini naloženo da drže zatvorene prozore.



"Ovo je hemijski požar i to se vidi po boji koja se pojavljuje na nebu", rekla je Lora za novine, prenosi AP.

