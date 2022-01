Snažna erupcija vulkana na dnu Tihog okeana, nekoliko zemalja izdalo UPOZORENJE NA CUNAMI: Objavljen dramatičan snimak (VIDEO)

Današnja erupcija je poslednja u nizu spektakularnih erupcija vulkana Hunga Hapai.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako se veliki talasi razbijaju duž priobalnih područja, prenosi Rojters.

U vodama Tihog okeana nadomak Apie, glavnog grada ostrva Samoa, američke prekomorske teritorije, detektovani talasi cunamija su visine oko 1,5 metara, saopšteno je iz američkog Pacifičkog centra za upozorenje na cunami.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc