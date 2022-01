CRVENI ALARM U CELOJ DRŽAVI! Cunami ponovo preti Japanu: Talasi dostižu ogromne visine! (VIDEO)

Cunami izazvan vulkanskom erupcijom pogodio je danas obalu Japana, samo nekoliko minuta nakon što je izdato upozorenje, prenosi Japan Times.

Upozorenje na cunami izdato je za ostrva Amami i Tokara, a prognozirano je da će talasi dostizati visinu od čak tri metara, dok je manje upozorenje na nepogode na snazi kroz čitavu obalu Pacifika.

Island nation of #Tonga is completely offline following a #tsunami triggered by a massive volcanic eruption in the Pacific Ocean.



According to @kentikinc data, traffic volumes began to drop around 4:30 UTC (5:30pm local) before finally going to zero at 5:40 UTC (6:40pm local). pic.twitter.com/g4QZilBrd5 — Doug Madory (@DougMadory) 15. јануар 2022.

Podsetimo, cunami je pogodio najveće ostrvo Tonge, Tongatapu, i navodno je izazvao talase koji su preplavili prestonicu nakon što je podvodni vulkan u južnom Pacifiku eksplodirao u snažnoj erupciji u subotu, poslavši oblak pepela i gasne pare u vazduh.

So this happened in Tonga today!

Massive Underwater volcanic eruption sending shockwave across South Pacific as captured by Himawari Satellite!

Tsunami just hit Tonga and some region of Fiji Island!

Prayers for people there!#Tsunami pic.twitter.com/7Q4mRhNcVQ — Vishal Verma (@VishalVerma_9) 15. јануар 2022.