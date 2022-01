HOROR U METROU U BRISELU: Namerno gurnuo ženu na šine dok voz ulazi u stanicu! Prolaznici se od prizora HVATALI ZA GLAVU (VIDEO)

Šokantne scene zabeležene su u briselskom metrou gde je mladić namerno gurnuo ženu na šine dok je voz ulazio u stanicu, ali je na sreću mašinovođa uspeo da zaustavi voz u poslednjoj sekundi.

Žena je gurnuta na šine na stanici Rožer dok je metro ulazio u stanicu, međutim, brzo su joj pomogli slučajni prolaznici, potvrdila je briselska kompanija za javni prevoz STIB, koja upravlja metroom u glavnom gradu.

"Vozač je reagovao veoma dobro, ali je veoma šokiran, kao i žrtva“, rekao je za Brisel tajms Gaj Sablon, portparol STIB-a.

Operater metroa je navodno video osobu na šinama i zaustavio se na vreme povlačenjem kočnice za slučaj nužde, kao što se može videti na snimku bezbednosne kamere.

Woman pushed under wheels of subway train in Brussels. Train driver managed to stop just in time.



Suspect – a 23yo French citizen – detained. Motives as yet unknown. pic.twitter.com/Zl3N4rMeRE