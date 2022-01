VJEKOSLAV OSLOBOĐEN OPTUŽBI! Terao prijatelja koji mu je SILOVAO DETE da iskopa sebi GROB, pa mu zario NOŽ U SRCE!

Vjekoslav Matrosov (34) koji je ubio najboljeg prijatelja Olega Sviridova, nakon što je otkrio da je seksualno zlostavljao njegovu šestogodišnju ćerku, neće biti optužen za ubistvo.

On je osumnjičen da je naterao prijatelja da u šumi sam sebi iskopa grob, a zatim ga nasmrt izbo nožem. Do ovog incidenta došlo je nakon što je Vjekoslav u telefonu svog prijatelja slučajno pronašao snimak na kom se vidi kako on prisiljava devojčicu na seksualni čin.

Vjekoslav se u početku suočio da optužbama za ubistvo, međutim, izvori bliski ovom slučaju navode da je optužba protiv njega odbačena.

Umesto toga, on će biti krivično gonjen zbog podstrekivanja Olega na samoubistvo, za šta je zaprećena manja zatvorska kazna nego za ubistvo.

Veliki broj građana u Rusiji pružio je podršku Vjekoslavu nakon što su čuli za ovaj slučaj, a ovaj događaj privukao je pažnju ljudi širom sveta.

Vjekoslav ima podršku meštana



Meštani sela Pribrežnoje prikupljali su novac za njegove sudske troškove, a peticiju koja je zahtevala da on bude oslobođen optužbi potpisalo je nekoliko hiljada ljudi.

Oni su podržali Vijekoslava navodeći da je spasio njihovu decu od seksualnog napadača, piše Metro.

Eksplicitni snimak seksualnog zlostavljanja koji je pronađen u Olegovom telefonu snimljen je kada je devojčica imala samo šest godina. Na pomenutom videu čuje se kako mu devojčica govori da prestane i da želi da ide kući.

Vjekoslav, bivši radnik u fabrici raketnih motora od početka je negirao ubistvo i kako kaže zadovoljan je što se neće teretiti za ubistvo Sviridova.

On više nije u obavezi da nosi elektronsku nanogicu, a ove godine ga čeka sušenje za podsticanje osoba na samoubistvo ili pokušaj samoubistva pretnjama i zlostavljanjem. Za ovo delo u Rusiji je predvišena kazna zatvora do šest godina.

Izvor blizak slučaju ekao je da su detaljni forenzički dokazi pokazali da Vjekoslav nije ubio Sviridova u šumi u kojoj je telo pokojnika kasnije pronađeno u improvizovanoj grobnici.

Postoje tvrdnje da je Sviridov dobio ultimatum da sam ode i preda se u policiju ili da se suoči sa gnevom oca devojčice.

Njegov rođak ispričao je da je Oleg viđen pretučen onog dana kada je nestao, što je bilo više od nedelju dana pre nego što je telo pronađeno u šumi.

Strahuje se da je Sviridov zlostavljao još dve devojčice iz istog sela.



