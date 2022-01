ZIMSKA OLUJA PRAVI HAOS U SAD I KANADI: Dve osobe stradale, vanredno stanje u više država, tornada na Floridi, hiljade građana bez struje! (FOTO)

Virdžinija, Džordžija, Severna i Južna Karolina proglasile su vanredno stanje, dok je stotine hiljada domova na severozapadu ostalo bez struje.

Istok SAD u nedelju je pogodila žestoka zimska oluja koja je stigla sa Srednjeg zapada i donela sneg, led, olujne vetrove i tornada i potom nastavila svoj neumoljivi marš dalje.

Desetine hiljada ljudi ostalo je bez struje u Džordžiji, Severnoj Karolini, Južnoj Karolini i Floridi. Patrole su prijavile su stotine saobraćajnih nesreća na autoputevima, a tornado je probio park prikolica na Floridi.



Dve osobe su stradale kada je njihov automobil sleteo sa puta i naleteo na drvo u blizni Rajlija u Severnoj Karolini.

Otkazano je više od 1.200 nedeljnih letova na aerodromu u Šarlotu, Severna Karolina.



Američka Nacionalna meteorološka služba saopštila je da će nevreme pogoditi veći deo istoka SAD u naredna dva dana i doneti više od 30 centimetara snega u nekim oblastima.



Postoje i prognoze o mogućim obalskim poplavama u nekim oblastima, uključujući grad Njujork i delove Konektikata, uz upozorenja da bi mogli biti pogođeni putevi i infrastruktura.

