BLOKIRAN BOSFOR: Pokvario se rumunski brod, saobraćaj u moreuzu potpuno zaustavljen (VIDEO)

Generalni direktorat za obalnu bezbednost je već poslao tim sa tegljačima da odblokiraju brod "Hrabri vitez" koji je bezbedno bio usidren u oblasti sidrišta Bujukdere.

Bosfor je moreuz između Evrope i Male Azije, koji povezuje Crno more sa Mramornim morem. Dužina moreuza je oko 30 kilometara. Njegova maksimalna širina je 3.700 metara na severu, minimalna širina je 700 metara. Dubina plovnog puta je od 33 do 80 metara.

🇹🇷🚢❌ A freighter heading to Romania broke down in the Bosphorus (near Yavuz Sultan Selim Bridge), blocking the narrow strait and halting traffic in both directions, according to the Turkish Coast Guard. pic.twitter.com/FV6Rl8IdS1