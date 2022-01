DA LI IM PRETI HUMANITARNA KATASTROFA? Tonga prekrivena pepelom, izlila se nafta duž obale Perua FOTO, VIDEO

Prekinut je podmorski kabl i zemlja je odvojena od ostatka sveta. Zalihe vode su zagađene, a zbog pepela koji je prekrio zemlju avioni sa humanitarnom pomoći ne mogu da slete na aerodrom.



Strahuje se od moguće humanitarne krize. Potvrđeno da su stradale dve osobe, ali se ne zna da li je to konačan broj žrtava.

Parts of Peru's central coast and two beaches were dirtied by oil spilled from a discharge ship rocked by waves caused by the eruption of a volcano in Tonga, the country’s environment minister said https://t.co/65QJLCh6jz pic.twitter.com/cRRpoy1QTO

U Tongi je u subotu došlo do erupcije podvodnog vulkana, koja je dovela do cunamija, a zemlja je pretrpela veliku štetu.



Policija Tonge je saopštila da je potvrđeno da su dve osobe poginule, ali da konačan broj stradalih još nije poznat, pošto su komunikacije u toj pacifičkoj državi u prekidu.

Vulkanska prašina i pepeo prekrili su zemlju, pa se veruje da su zalihe vode zagađene.



Dodatni problem je to što je usled cunamija prekinut podmorski kabl, pa je zemlja odsečena od sveta.

Strahuje se od humanitarne katastrofe, prenosi BBC.



UN su saopštile da je poziv za pomoć detektovan u izolovanoj grupi ostrva Haapai i da postoji posebna zabrinutost za ostrva Fonoi i Mango, na kojima živi 36, odnosno 69 ljudi.

Mornarica Tonge je prijavila veliku štetu na ostrvima Haapai koja su se našla na udaru talasa visine od pet do deset metara, saopštila je Kancelarija za koordinaciju humanitarnih poslova Ujedinjenih nacija.



Snimci koje su napravile novozelandske odbrambene snage i koji su kružili društvenim mrežama u Tongi pokazali su "katastrofalnu štetu" na udaljenom ostrvu Atata.

Ostrva Fonoifua, Niniva, Nomuka i Mango imaju oštećenja u rasponu od velikih do katastrofalnih, pri čemu je jedno čitavo selo uništeno na Mangu.

So hard to tell what's going on here at the Vakaloa Beach Resort... maybe this is just completely covered in ash. You can see the outline of the wall on the left, and a line along the sand where the building is/was... could conceivably be completely covered in ash. pic.twitter.com/F3ZRwAkmTr