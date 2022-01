UZBUNA U TURSKOJ: Eksplozija prekinula protok u naftovodu (VIDEO)

U saopštenju kompanije se navodi da je nakon eksplozije izbio požar, da su na licu mesta angažovani pripadnici vatrogasne službe i hitne pomoći, kao i da nije poznato šta je izazvalo eksploziju, preneo je Rojters.

#Kahramanmaras Governor Ömer Faruk Coskun said, "(The fire in the oil pipeline) There is no risk regarding the settlements at the moment and thankfully there is no loss of life either." pic.twitter.com/Zuzo4znkPh