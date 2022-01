IMAO 112 GODINA! Umro najstariji čovek na svetu - Izbegao građanski rat zbog visine, imao čak 22 praunuka (FOTO)

Najstariji čovek na svetu - Saturnino de la Fuente Garsija iz Leona u Španiji, preminuo je sa 112 godina i 341 dan, saopštila je Ginisova knjiga rekorda.

Garsija je u septembru 2021. godine oborio Ginisov rekord za najstariju osobu u svetu, prenosi Njujork post, piše Tanjug.

Rođen je 11. februara 1909. godine, a iza sebe je ostavio sedam ćerki, 14 unučadi i 22 praunučadi.

Bio je visok samo metar i po, zbog čega je uspeo da izbegne učešće u Španskom građanskom ratu 1936. godine. Umesto toga, počeo je da se bavi obućarskim poslom.

Garsija je jednom prilikom kao recept za dug život naveo da ne treba nikoga povređivati.

