TONGA OČEKUJE PRVE AVIONE SA HUMANITARNOM POMOĆI: Voda za piće zagađena pepelom, preti i nestašica hrane

"Glavna pista, koja je bila prekrivena slojem pepela od deset centimetara, ponovo je otvorena", rekao je za AFP Džonatan Vajč, zadužen za koordinaciju operacija za UN, preneo je Frans pres.

"Čista je, ali se još ne koristi", rekao je on i dodao da bi prvi avioni iz Australije i sa Novog Zelanda mogli da slete već u četvrtak.

Više od 100.000 ljudi je pogođeno

VIDEO: The Pacific Island nation of Tonga was virtually cut off from the world after a massive volcanic blast that crippled communications and stalled emergency relief efforts.



The true toll of the dual eruption-tsunami disaster is not yet known https://t.co/d8Xaul9UHE pic.twitter.com/6Ktygijze7