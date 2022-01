DRAMA U PORODICI BRITANSKOG PREMIJERA: Džonsonova ćerka od 6 nedelja ZARAŽENA KORONOM

Iz kabineta premijera je prošle nedelje objavljeno da je član porodice bio pozitivan na virus. Nije bilo navedeno ko je u pitanju, ali se pretpostavljalo da je njegova ćerka Romi.

Izvor je za Dejli mejl rekao da je ona "prilično teško" patila od virusa kojim se zarazila kada je imala svega pet nedelja, ali da se sada "oporavlja".



Džonson se nije pojavljivao u javnosti nekoliko dana nakon prošlonedeljnog saopštenja, a ponovo se pojavio tek u utorak kada je dao intervju za Skaj njuz o skandalu "Partigejt" u vezi sa žurkama organizovanim u Dauning stritu.

