'AKVAMEN IZ TONGE' PENZIONER INVALID PREŽIVEO CUNAMI Plivao 24 sata do sledećeg ostrva

Lisala Folau, penzionisani stolar i invalid, rekao je tonganskoj radio stanici "Broadcom FM" da je plivao od svog ostrva Atata do dva druga nenaseljena ostrva da bi na kraju stigao do glavnog ostrva Tongatapu, na udaljenosti od oko 13 kilometara, prenosi britanski list "Gardijan".

Folau je rekao da je farbao svoju kuću u subotu kada je dobio upozorenje na cunami.

- U pomoć su mi pritekli stariji brat i bratanica. Talas je prošao kroz našu dnevnu sobu, da bismo se preselili u drugi deo kuće kada je naišao još već talas. Mislim da nije bio manji od šest metara - tvrdi Folau u svojoj ispovesti.

The volcanic eruption and tsunami in Tonga has left a trail of destruction.



Families, including children have been affected. UNICEF is working with the Government of Tonga and its partners to deliver urgent humanitarian assistance. pic.twitter.com/XssmTI8cGS