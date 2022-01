SRPKINJA IZ BEČA O HAOSU ZBOG LOKDAUNA: Svi su totalno nespremni, ovo je PORAŽAVAJUĆE - trčali smo u prodavnice

U Beču je nastao haos zbog totalnog zatvaranja koje stupa na snagu sutra. Ljudi su pohrlili u tržne centre kako bi pokupovali sve ono što im je potrebno.

U Austriji je od 15. novembra uveden lokdaun za nevakcnisane, ali kako mere nisu dale rezultate, od narednog ponedeljka se uvodi zaključavanje za sve. Srpkinja iz Beča objasnila je za MONDO da su ljudi u Austriji u situaciji kao od pre godinu i po dana, ali da je najveći problem što je informacija o lokdaunu objavljena u petak popodne.

Zatvaranje u Austriji je izazvalo negodovanje kod nevakcinisanih, a sada se mere i pooštravaju te će svima biti redukovano kretanje, odnosno biće dozvoljena poseta prodavnici i odlazak na posao kao i šetnja po provinacijama.

"Od 15. novembra su nam uveli meru da na posao mora da se dolazi sa zelenom propusnicom ili sa PCR testom. Na sreću za nevakcinisane ovde su PCR testovi besplatni, ali to nije omogućilo da se ne stvori problem. Rezultati PCR testa važe 48 sati, ali se sada desilo da se na rezultate testiranja čeka i do 24 sata. Nadležni se pravdaju time da je jako velika gužva zbog broja nevakcinisanih. Tehnički, ljudi koji nisu primili vakcinu da bi imali potvrdu da nisu zaraženi i da bi mogli da obavljaju svoje poslove moraju da se testiraju svaki dan, a ne na dva dana", pojašnjava Srpkinja trenutnu situaciju do koje je došlo nakon uvođenja lokdauna za nevakcinisane u Austriji.

Srpkinja smatra da do ovog problema nije moralo da dođe, jer kako tvrdi, nemoguće je da su podaci tačni da ima tako mali broj vakcinisanih u Austriji.

"Oni tvrde da je trećina nevakcinisana i navode da smo poslednji po broju vakcinisanih u Evropskoj uniji. Lično, od 200 ljudi kod mene na poslu znam svega četvoro nevakcinisanih, što je nekih dva odsto odraslih. Jedino ako među mlađima od 30 godina ima enorman broj nevakcinisanih, ali i to je diskutabilno", kaže ona za naš portal.

Napominje da su do sada mogli da se kreću i rade oni koji imaju zelenu propusnicu, oni koji imaju rezultate PCR testa i oni koji su preležali koronu. Za sve ostale je bilo redukovano kretanje - nisu smeli u kafiće, restorane, tržne centre, bioskope.

"Takođe, problem se javio jer nadežni nisu mogli da iskontrolišu sprovođenje mera koje su uveli, te su tržni cetri, kafići, restorani i dalje bili puni. Naročito u zemlji gde većinsko stanovništvo za mesec dana slavi Božić", objašnjava Srpkinja.

Kako dodaje, tada je odlučeno da se uvede lokdaun za celo područje Austrije.

"Za sve nas je ova odluka bila jako poražavajuća. Vraćeni smo na period od pre godinu i po dana. U petak su objavili da se uvodi lokdaun za sve od ponedeljka. Ljudi su bili totalno nespremni, mnogi su bili na poslu kad su dobili tu informaciju. U subotu ovde sve radnje rade do šest popodne, u nedelju ne rade. Ljudi su se sjatili da pokupuju sve što im treba, jer je najavljeno da će lokdaun da traje tri nedelje", istakla je ona za MONDO.

Objašnjava da zaklučavanje za sve znači da se izlazi iz kuće samo do posla, apoteke, prodavnice i to sa zelenom propusnicom, ili PCR testom, ili potvrdom o preležanom kovidu.

"Preporučuje se da ljudi budu što više u kućama i da što ređe izlaze. Kako je rečeno biće dozvoljena šetnja, ali samo u svom bicirku (provinciji)", deli sa nama informacije koje ima Srpkinja iz Beča.

Kako dodaje, u subotu je nastao haos u Beču po tržnim centrima, jer su ljudu, svesni da će se oni zatvoriti, hteli da obezbede sve što im treba tokom tri nedelje.

"U celom Beču je u subotu bila ogromna gužva. Ljudi su čekali u redovima kako bi se obezbedili za lokdaun", ističe ona.

Da podsetimo, Austrija je donela odluku da od ponedeljka 22. novembra uvede potpuni lokdaun koji će trajati 20 dana. Prethodno je ova mera zaključavanja bila doneta samo za nevakcinisane. Ovoga puta, mere će biti identične kao i tokom svih prethodnih zaključavanja, ali će se odnositi i na vakcinisane i na nevakcisane.

Kako pišu austrijski mediji, škole će delimično raditi, a na nastavu će ići samo oni koji to zaista moraju. Maske će biti obavezne za učenike svih razreda, i biće obavezne da se nose i tokom časova.

Svi će morati da nose isključivo FFP2 maske u zatvorenim prostorijama. Policija će strogo kontrolisati da li se poštuju propisane mere, a ko ih prekrši moraće da plati paprenu kaznu. Ukoliko neko odbije kontrolu platiće 1.450 evra, za kršenje policijskog časa platiće istu sumu, a ukoliko nema kovid sertifikat ili potvrdu da je preležao virus, takođe će morati da izdvoji 1.450 evra.

