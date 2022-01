LEŠ OŽIVEO I MRTAV-HLADAN USTAO SA STOLA! Širi se video iz mrtvačnice koji će vam slediti krv u žilama! (VIDEO)

Zastrašujući zapis iz Rusije, koji se proširio društvenim mrežama, izazvao je neviđenu pomamu, a reagovalo je čak i Ministarstvo zdravlja te zemlje.

Da li je jedna od vaših najgorih noćnih mora da se nalazite u mrtvačnici među brojnim telima koja odjednom ožive? Ako jeste, bolje da ne čitate dalje ovu vest, glase počeci tekstova na mnogobrojnim svetskim medijima koju su danas preneli jednu od najbizarnijih situacija viđenih u poslednje vreme.

Naime, na ruskim društvenim mrežama pojavio se snimak sa nadzorne kamere iz jedne mrtvačnice na kojoj se vidi telo muškarca prekriveno čaršafom kako u jednom trenutku "oživljava" i ustaje sa stola.

Međutim, iako su mnogi ljudi u komentarima ispod snimka naveli kako je možda po sredi samo neslana šala, jezivo je što muška osoba sa video-zapisa zaista izgleda izgubljeno nakon "buđenja". Takođe, on u jednom trenutku zadiže čarpšaf kako bi video da li je obučen ili go, a zatim se č vrsto hvata za ivice kreveta, kao da ima poteškoće da ustane bez potpore. Nakon ustajanja, očigledno je da je potpuno go, a zatim i to da je nestabilan na nogama.

Zasad se o snimkuci zna samo da je nastao u Tveru, gradu na zapadu evropskog dela Rusije, te da je izvorni snimak anonimno objavljen na Telegramovom kanalu.

Zaposleni u mrtvačnici iz Tvera nisu potvrdili informaciju o "oživljavanju leša".

- Najverovatnije se radi o nekoj insceniranoj stvari - odgovorili su iz mrtvačnice jedne tamošnje bolnice, dok su sličan odgovor dali i iz Zavoda za veštačenje u mrtvačnici.

- Već su nas nekoliko puta zvali u vezi sa ovim. To nema nikakve veze s nama - naglasili su iz te ustanove.

Iz ruskog Ministarstva zdravlja su, međutim, odlučni da je snimak lažan.

- Video je lažan. Soba na snimku, koja je navodno jedna od soba iz mrtvačnice u Tveru, ne izgleda tako. U Tveru nema mrtvačnica sličnih onoj koja se pojavljuje na zapis - navedeno je iz ministarstva, prenosi Red State Nation.

