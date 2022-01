DOVUKAO TELO UJAKA U POŠTU I TVRDI: Nisam znao da je mrtav

Muškarac koji je dovukao telo mrtvog ujaka u poštu kako bi uzeo penziju tvrdi da "nije znao da je ovaj umro" u tom trenutku.

U pitanju je Deklan Honi (40), koji kaže da nije želeo da opljačka pokojnog ujaka Padara Dojla (66), nakon što su ga on i njegov prijatelj vukli pet minuta od njegove kuće do pošte u Horsisu, u Irskoj, da uzmu penziju, preneo je Miror.

Deklan je za irski Miror izjavio kako je on sada "glavna priča u gradu" i da je označen kao "ubica" u zajednici otkako je senzacionalna priča dospela u javnost, o čemu je pisao i AP.

On, međutim, kaže da "nije idiot" i da veruje da ga optužuju da je dovukao telo ujaka u poštu kako bi mu uzeo penziju, jer je prethodno krao od ujne.

-Zašto bih želeo da opljačkam ujaka. Imam 40 godina, nisam dete, nisam klinac. Nisam idiot da se šetam gradom sa telom mrtvog čoveka i da mu uzimam novac. Da li sam ludak. Nisam, kazao je Deklan.

Priznaje da je nekada imao problema s drogom i da je bio dve godine u zatvoru, kaže i da ga sada optužuju da je namerno doneo leš ujaka u poštu da bi uzeo pare, te da je sve to zbog njegove prošlosti.

-Zato to govore o meni, zato sve to isplivava sada, jer sam radio neke stvari ranije. Istina je, bankovnu karticu sam uzeo kada je došla do ujninog stana. Uspeo sam da saznam pin i izveo sam prevaru. Zato mi se sada sve ovo dešava, dodao je Deklan.

