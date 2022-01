SNEG PARALISAO GRČKU: Saobraćaj u blokadi, škole zatvorene! (VIDEO)

Železnički i autobuski saobraćaj u prestonici su obustavljeni, preneo je Rojters.

Zatvoreni su objekti za vakcinaciju u širem regionu Atine i na obližnjem ostrvu Evija, rekli su zdravstveni zvaničnici.

Više od 46.000 škola je zatvoreno, a učenici su prešli na učenje na daljinu.

Lanci za sneg su obavezni za automobile na mnogim putevima, dok je kamionima zabranjeno kretanje na glavnom autoputu koji ide severno od Atine, preneo je AP.

Otkazano je nekoliko domaćih i međunarodnih letova do aerodroma u Atini, dok je saobraćanje metroa do aerodroma delimično obustavljeno, jer deo trase ide iznad zemlje.

The Acropolis of Athens covered in white blanket.

Video by @angelos_tsatsis pic.twitter.com/RS3qqp1PU1