SNEŽNA MEĆAVA BLOKIRALA AERODROM U TURSKOJ: Otkazani svi letovi! (VIDEO)

"Usled nepovoljnih vremenskih uslova u Istanbulu, naši letovi ka aerodromima u Istanbulu i sa tih aerodroma biće obustavljeni do 25. januara u 4.00 po lokalnom vremenu kako bismo osigurali siguran put i sprečili bilo kakve nepravilnosti", navodi se na zvaničnom profilu te avio kompanije.

Istanbul su pogodile obilne snežne padavine, a tokom dana saobraćaj u gradu je bio otežan.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak sa aerodroma u Istanbulu:

The Istanbul Airport has suspended all flights on further notice due to adverse weather conditions that is preventing the airport to run normally.



