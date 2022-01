MAKRON ĆE PUTINU PREDLOŽITI PUT SMIRIVANJA UKRAJINSKE KRIZE: Pažljivi smo da ne stvorimo dvosmislenost i dodatnu nestabilnost!

"Zabrinuti smo, a i veoma pažljivi da ne stvorimo dvosmislenost i dodatnu nestabilnost", navelo je francusko predsedništvo usred tenzija Zapada i Rusije zbog Ukrajine.

Jelisejska palata je dodala da će zvaničnici ministarstava Francuske, Nemačke, Rusije i Ukrajine u sredu u Parizu održati sastanak o Ukrajini.

Macron wants to propose it to Putin during the phone call that Elysée has been announccing for several days. https://t.co/qqNOxSX4tH