KAKO 5G FUNKCIONIŠE U AVIOSAOBRAĆAJU? Evo zašto su velike međunarodne avio-kompanije otkazale letove zbog BEZBEDNOSTI ISTIH! OVO JE KRUCIJALNI PROBLEM!

Velike međunarodne avio-kompanije požurile su da reorganizuju ili otkažu letove za SAD zbog zabrinutosti za bezbednost letova. Do toga je došlo nakon vesti da će kompanije AT&T i Verajzon početi uvođenje 5G bežične mreže, mada su ta dva operatera rekla da će odložiti tu aktivnost u nekim oblastima.

Nezavisni istraživač i inženjer telekomunikacija Goran Marjanović kaže da peta generacija nosi dva opsega, i da su u pitanju velike frekvencije. Dodajući da gornji opseg jeste nosilac ogromne frekvencije čega se pojedini plaše.

- U nižim generacijama, komunikacija od vašeg rutera sa kućnim uređajuma, sve ide sekvencijalno, koji daje brze informacije, i to se oseća, a ovde, kod jačih megaherca se oseća - rekao je Marjanović.

Marjanović kaže da je u pitanju globalni sudar dve najveće firme i borba za tržište.

- Svako ima svoje metode uticaja. Ovi favorizuju dobre, oni loše strane. To su ti komercijalni i politički efekti. Poznato je da je faza sletanja najvažnija faza kod letenja. Problem je kada pilotu taj altimetar ne radi, i kada on vidi pistu. To je komplokovano kod velikih aviona, i zato je to od izuzetne važnosti.

- Pilot mnogo parametara mora da kontroliše na letelici. Hvatanje frekvencija je veliki problem, i zato postoji veliki sistem koji njima upravlja. Tehnologija je napredovala, ali je mnogo protokola i procesa... - kaže Marjanović.

Osnivač vazduhoplovnog portala Tango six Petar Vojinović kaže da će hirurzi sa 5 g mrežom moći da rade operacije, a da ne budu fizički prisutni.

- Tu su i kola bez vozača, i slične stvari. U Evropi smo bezbedni, jer kod nas još nije bilo aukcije za 5 g mrežu, i nije se dogodila nikakva značajna stvar povodom tog pitanja - priča Vojinović.

Problem je, kako navodi Vojinović, nastao zbog tzv. radio visionomiera.

- To je merenje visine po principu radio talasa, i važan je za sletanje, pogotovo u uslovima smanjene vidljivosti - rekao je Vojinović.

Kako dodaje, strahuje se kada su u pitanju aerodromi, jer je u pitanju mnogo jača frekvencija, i to je jedan od razloga otkazivanja letova.

- Imali su tri odlaganja i uključivanja tog 5 g, i sada su napravljeni kompromisi - rekao je Vojinović.

Kako kaže, u Americi je demokratija, bez centralnog vazduhoplovstva, i mnoge agencije rade bez komunikacije, i zato se javljaju neke nezavisne studije.

- Oni tek sada kreću da se usaglašavaju, gde se neke mogućnosti otkazuju - objašnjava Vojinović

