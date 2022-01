STJUARDESU UHVATIO ZA ZADNJICU TOKOM LETA: Dobio 6 meseci zatvora!

50-godišnjak je osuđen u ponedeljak na federalnom sudu u Majamiju. Krivicu za incident koji se dogodio 6. avgusta je priznao još u oktobru.

Šta se tačno dogodilo?

Incident se dogodio u trenutku kada je stjuardesa na letu iz meksičkog grada Kankuna prema Majamiju delila paketiće grickalica. Kanađaninu je paketić ostavila u krilu jer je mislila da spava, a kad se okrenula, muškarac ju je uhvatio za bedra i zadnjicu, navodi se u sudskim dokumentima.

