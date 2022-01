BELA KUĆA DOBILA NOVOG STANOVNIKA: Ovaj član će vas oduševiti!

Ona je kratko ošišana, dvogodišnja siva tabi mačka po imenu Vilou. Ime je inspirisano rodnim gradom prve dame Vilou Grouv u Pensilvaniji.

FIRST PETS BEAT. The Biden cat is (finally) out of the bag. This is Willow Biden. pic.twitter.com/zPNdfRrIeB

Bajden je prvi put sreo Vilou u kampanji 2020. godine, prema informacijama koje je dao sekretar za štampu prve dame Majkl LaRosa, kada je mačka skočila na binu, a vlasnici farme na kojoj se održavao događaj primetili su "momentalnu povezanost" koju su imali.

Willow, the plucky farm cat who interrupted a campaign speech by Jill Biden, has officially joined the first family.



“Willow is settling into the White House with her favorite toys, treats and plenty of room to smell and explore,” a spokesman said.https://t.co/TEW3l6Q5Ev pic.twitter.com/ekppf8J67O