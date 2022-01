OPSADA OD 11 SATI! Japan u šoku posle zločina koji se ne viđa često: Zarobio 3 medicinska radnika, pa likvidirao lekara

Kako piše BBC, Hiroši Vatanabe, 66-godišnjak iz Fudžimona, optužen je za ubistvo nakon zločina koji se dogodio u četvrtak, severno od Tokija.

Vatanabe je kao taoca držao poznatog lekara Junićija Suzukija, koga je potom i ubio. Suzuki je preminuo u bolnici.

Ovako teški zločini počinjeni vatrenim oružjem retkost su u Japanu zbog stroge regulacije. Za sada se ne zna šta je dovelo do nasilja niti kako je osumnjičeni došao u posed pištolja, za koji su neki mediji naveli da je lovački. Policija još uvek istražuje sve okolnosti zločina.

A man with a hunting gun shut himself up at a private house in Fujimino City, Saitama Prefecture from 21:00 Japan time, and Neighbors evacuated to a junior high school near the site and spent an uneasy night.#Japanhttps://t.co/CJ7RGOVskx